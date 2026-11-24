Путин поручил уделить особое внимание нефтепереработке на востоке России
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Развитие нефтепереработки на востоке России требует особого внимания. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на заседании комиссии по стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.
Во вступительном слове глава государства также выделил нефтехимическую отрасль. По его словам, необходимо наращивать индустриальные возможности этой части страны, учитывая её стратегическое значение.
«Нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого стратегически значимого региона России», — подчеркнул Путин.
Ранее на деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне президент подтвердил запуск единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года. Новый механизм объединит действующие инструменты поддержки предпринимателей. Власти рассчитывают привлечь в том числе инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.