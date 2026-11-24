Развитие нефтепереработки на востоке России требует особого внимания. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на заседании комиссии по стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

Во вступительном слове глава государства также выделил нефтехимическую отрасль. По его словам, необходимо наращивать индустриальные возможности этой части страны, учитывая её стратегическое значение.

«Нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого стратегически значимого региона России», — подчеркнул Путин.