Путин поручил улучшить жилищную поддержку семей с детьми в сёлах

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать новые условия жилищной поддержки семей с детьми, проживающих в сельской местности. При совершенствовании действующих мер необходимо учитывать количество детей и отдавать приоритет строительству частных домов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Рассмотреть этот вопрос кабмин должен совместно с комиссиями Государственного совета по направлениям «Инфраструктура для жизни» и «Семья». Предполагается, что условия предоставления помощи могут различаться в зависимости от числа детей в семье.

Особое внимание президент потребовал уделить индивидуальному жилищному строительству. Таким образом, власти должны оценить возможность расширения поддержки сельских семей, которые планируют построить собственный дом.