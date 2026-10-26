Путин поручил улучшить жилищную поддержку семей с детьми в сёлах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать новые условия жилищной поддержки семей с детьми, проживающих в сельской местности. При совершенствовании действующих мер необходимо учитывать количество детей и отдавать приоритет строительству частных домов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Рассмотреть этот вопрос кабмин должен совместно с комиссиями Государственного совета по направлениям «Инфраструктура для жизни» и «Семья». Предполагается, что условия предоставления помощи могут различаться в зависимости от числа детей в семье.
Особое внимание президент потребовал уделить индивидуальному жилищному строительству. Таким образом, власти должны оценить возможность расширения поддержки сельских семей, которые планируют построить собственный дом.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин поручил увеличить государственную помощь семьям с детьми, в том числе на улучшение жилищных условий, с учётом количества детей. Правительству совместно с комиссиями Госсовета и Народным фронтом было поручено подготовить предложения по комплексной модернизации семейной поддержки. Кроме того, с 1 октября 2026 года в России изменились условия семейной ипотеки: ставки и лимиты по кредитам на покупку квартир стали зависеть от числа детей и региона.
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