Путин поручил включить сельские дома культуры в программу соцгазификации

Президент России Владимир Путин поручил правительству законодательно закрепить распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры. Соответствующее распоряжение есть в опубликованном перечне поручений главы государства по вопросам реализации программы.

Изменения в законодательство необходимо подготовить до 1 марта 2027 года. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о расширении действующей программы, которая позволяет бесплатно подводить газовые сети до границ земельных участков в газифицированных населённых пунктах. Новая мера должна распространить этот механизм на сельские учреждения культуры.

Программа социальной газификации действует с 2021 года и носит бессрочный характер. По данным, озвученным в сентябре 2026 года, возможность подключения к газовым сетям получили 1,62 миллиона домовладений, из которых более 1,2 миллиона уже обеспечены газом.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин предложил расширить социальную газификацию на сельские дома культуры. Глава государства выступил с этой инициативой 18 сентября во время запуска новых объектов газоснабжения. Тогда отмечалось, что программа уже охватывает частные домовладения, школы, медицинские учреждения и садоводческие товарищества. Расширение перечня участников должно сделать газ доступнее для социальной инфраструктуры небольших населённых пунктов.