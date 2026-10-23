Путин поручил выделить 1,2 млрд рублей на помощь льготникам с газификацией

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить дополнительное финансирование программы социальной газификации. На субсидии для приобретения газового оборудования и подключения домов к сетям предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Соответствующая задача содержится в перечне поручений главы государства.

Деньги предназначены для помощи гражданам, имеющим право на льготы. За счёт субсидий можно частично оплатить покупку и установку необходимого оборудования, а также работы по прокладке газовых коммуникаций в границах земельного участка.

Средства должны быть предоставлены региональным бюджетам из резервного фонда правительства. Срок исполнения президентского поручения установлен до 1 ноября 2026 года.

Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ участка при соблюдении установленных условий. Однако покупка котла, плиты и другого оборудования, а также проведение работ внутри участка обычно требуют дополнительных расходов. Именно на их компенсацию и направлены субсидии.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин рассказал о расширении программы социальной газификации и мерах поддержки льготников. В материале от 18 сентября 2026 года отмечалось, что субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ внутри участков доступны 13 льготным категориям граждан, включая многодетные семьи, участников СВО и их близких, малоимущих россиян и людей с инвалидностью.