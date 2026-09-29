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Регион
Опубликовано 29 сентября, 05:46

Путин пошутил о предложении Зюганова взять «‎лево руля»

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на пожелание лидера КПРФ Геннадия Зюганова председателю Госдумы Вячеславу Володину «взять лево руля». Об этом стало известно во время встречи главы государства с руководителями парламентских партий в Кремле.

Зюганов, комментируя кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва, отметил его работу в предыдущие годы и пожелал ему продолжить движение в выбранном направлении, использовав выражение «лево руля». Путин обратил внимание на двусмысленность этой фразы и ответил шуткой.

«Вы знаете, хождение налево не всегда приветствуется», — сказал президент.

После этого Зюганов улыбнулся и уточнил, что имел в виду другое значение выражения. После этого Путин отметил, что понял оговорку, и добавил, что сложившийся стиль работы Госдумы, судя по всему, устраивает участников встречи.

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Володин ранее возглавлял Государственную думу восьмого созыва. Вопрос о руководстве нижней палатой парламента нового созыва обсуждался после завершения выборов. Путин поддержал его кандидатуру в председатели ГД нового созыва.

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Андрей Бражников
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