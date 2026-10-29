Путин посмертно присвоил звание Героя России комбату «Ахмата» Батукаеву
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев, известный под позывным Шустрый, посмертно удостоен звания Героя России по указу президента Владимира Путина. Высшую государственную награду вручили матери погибшего военнослужащего Таус Батукаевой. Церемония прошла в Грозном, сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.
Награду семье передал временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Даудов, в свою очередь, вручил матери бойца президентскую грамоту, удостоверяющую присвоение её сыну почётного звания.
Глава чеченского правительства подчеркнул, что Батукаев проявил исключительное мужество, профессионализм и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
«Зелимхан был истинным патриотом и защитником нашего Отечества, мужественным воином и настоящим офицером», — заявил Даудов, говоря о заслугах погибшего командира.
Ранее Life.ru сообщал о вручении звезды Героя России семье погибшего командира батальона «АрБат» Айка Гаспаряна. Торжественная церемония состоялась в Министерстве обороны 6 октября. Награду отцу и невесте военнослужащего передал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Гаспарян также был удостоен высшего государственного звания посмертно.