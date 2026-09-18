Путин посоветовал пенсионеру купить жене подарок на сэкономленные на газе деньги

Президент России Владимир Путин предложил пенсионеру из Ульяновской области потратить сэкономленные после газификации деньги на подарок супруге. Глава государства также выразил готовность присоединиться к поздравлению.

Разговор состоялся во время открытия новых объектов, созданных по программе социальной газификации. В церемонии участвовали Виктор Фомин и его жена, отметившие в этом году золотую свадьбу. Пенсионер рассказал, что после проведения газа в их село семейный бюджет сэкономил около 170 тысяч рублей на коммунальных расходах.

«На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок. Я готов присоединиться к этому тоже», — обратился к мужчине Путин.

Президент попросил передать супруге Фомина наилучшие пожелания и поздравил пару с 50-летием совместной жизни.

Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Программа социальной газификации действует в России с 2021 года. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ участков в уже газифицированных населённых пунктах. К началу 2026 года газ бесплатно подвели почти к 1,5 млн домовладений, а непосредственно подключили более 1,1 млн.