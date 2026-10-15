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Опубликовано 15 октября, 17:26

Путин: Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Экономика России выходит на качественно иной этап развития, требующий масштабного притока капитала. Российский лидер Владимир Путин обозначил вектор модернизации финансовой системы страны во время обращения к предпринимательскому сообществу.

«Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл», — заявил глава государства.

Позиция высшего руководства прозвучала в рамках пленарного заседания форума-съезда общественной организации «Деловая Россия». На этой площадке традиционно формируются ключевые ориентиры взаимодействия государства и частного сектора.

Глава государства детально выделил ключевые направления для направления свободных средств. Он подчеркнул необходимость увеличить инвестиции в инновационные компании и проекты, ориентированные на повышение ёмкости внутреннего рынка и растущий глобальный спрос.

Путин заявил, что российский бизнес должен чувствовать себя спокойно и уверенно
Путин заявил, что российский бизнес должен чувствовать себя спокойно и уверенно

Ранее Life.ru сообщал, что Путин потребовал устранять избыточные бюрократические барьеры для предпринимателей. На Восточном экономическом форуме президент обратил внимание на административные ограничения, мешающие развитию компаний на Дальнем Востоке и в Арктике

Больше новостей о предпринимательстве, деловой среде и мерах государственной поддержки — в разделе «Бизнес» на Life.ru.

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Оксана Попова
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