Путин: Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл

Экономика России выходит на качественно иной этап развития, требующий масштабного притока капитала. Российский лидер Владимир Путин обозначил вектор модернизации финансовой системы страны во время обращения к предпринимательскому сообществу.

«Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл», — заявил глава государства.

Позиция высшего руководства прозвучала в рамках пленарного заседания форума-съезда общественной организации «Деловая Россия». На этой площадке традиционно формируются ключевые ориентиры взаимодействия государства и частного сектора.

Глава государства детально выделил ключевые направления для направления свободных средств. Он подчеркнул необходимость увеличить инвестиции в инновационные компании и проекты, ориентированные на повышение ёмкости внутреннего рынка и растущий глобальный спрос.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин потребовал устранять избыточные бюрократические барьеры для предпринимателей. На Восточном экономическом форуме президент обратил внимание на административные ограничения, мешающие развитию компаний на Дальнем Востоке и в Арктике