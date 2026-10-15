Путин потребовал сохранить исторический облик Петербурга при строительстве моста

Президент России Владимир Путин потребовал бережно отнестись к историческому облику Санкт-Петербурга при строительстве нового моста в центре города. На съезде «Деловой России» он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину отдельно доложить, как проект повлияет на архитектуру Васильевского острова.

«Я вас просил бы всё-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова. Потому что весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие, надо очень внимательно и бережно к этому отнестись», — сказал глава государства.

В ответ Хуснуллин сообщил о готовности необходимых материалов и предстоящем выезде специалистов на место будущей стройки. После изучения территории правительству предстоит представить президенту подробную информацию о реализации задуманного.

Во время обсуждения Путин также пошутил об основании Петербурга на болотах. Поводом стало замечание председателя «Деловой России» Алексея Репика о том, что из-за решения Петра I около 90% зданий оказались в зоне подтопления. Российский лидер напомнил о существовании защитной дамбы и призвал не использовать имя первого императора для продвижения современных коммерческих интересов.

Ранее Life.ru рассказывал о планах строительства ещё одного разводного моста через Неву в Санкт-Петербурге. В мае губернатор Александр Беглов сообщил о намерении приурочить закладку новой переправы к Петербургскому международному экономическому форуму. Сооружение должно войти в состав Широтной магистрали скоростного движения, которая обеспечит транспортный обход центральной части города.