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Опубликовано 28 сентября, 21:09

Путин потребовал соотносить тарифы ЖКХ с реальными доходами россиян

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать реальным доходам граждан. При этом расчёт стоимости услуг должен учитывать их экономическую обоснованность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

«Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения», сказал глава государства.

Путин также отметил, что вопрос тарифов требует постоянной совместной работы парламента и правительства.

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Ранее в Союзе потребителей России заявили Life.ru, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги связана с необходимостью регулярно обновлять коммунальную и энергетическую инфраструктуру. В организации также связали рост стоимости услуг с её износом.

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Лия Мурадьян
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