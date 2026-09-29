Путин потребовал соотносить тарифы ЖКХ с реальными доходами россиян

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать реальным доходам граждан. При этом расчёт стоимости услуг должен учитывать их экономическую обоснованность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

«Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что вопрос тарифов требует постоянной совместной работы парламента и правительства.

Ранее в Союзе потребителей России заявили Life.ru, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги связана с необходимостью регулярно обновлять коммунальную и энергетическую инфраструктуру. В организации также связали рост стоимости услуг с её износом.