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Регион
Опубликовано 26 сентября, 20:14

Путин поздравил Бердымухамедова с Днём независимости Туркмении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил о расширении стратегического партнёрства Москвы и Ашхабада и подтвердил готовность продолжать совместную работу. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики, которую зачитал туркменский телеканал «Ватан».

Путин отметил, что Россия и Туркмения взаимодействуют по широкому кругу направлений и координируют позиции по международным вопросам. По его словам, двусторонние отношения развиваются динамично. Российский лидер также связал стабильность в Центральной Азии и Каспийском регионе с политикой позитивного нейтралитета, которой придерживается Туркмения.

«Во имя интересов двух дружественных народов мы будем и впредь комплексно сотрудничать в двустороннем формате и развивать конструктивный диалог», — отметил Путин.

Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с 45-летием
Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с 45-летием

Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана, в ходе которого обсудил с ним подготовку к предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств — участников СНГ. Лидеры также затронули тему двусторонних отношений. В Кремле отметили, что Путин и Бердымухамедов положительно оценили нынешний уровень стратегического партнёрства Москвы и Ашхабада.

Больше новостей о российско-туркменских отношениях — в разделе «Туркменистан» на Life.ru.

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