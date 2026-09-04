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Опубликовано 4 сентября, 14:52

Путин поздравил генерала армии и экс-главу МВД Анатолия Куликова с 80-летием

Обложка © РИА Новости / Владимир Гердо

Обложка © РИА Новости / Владимир Гердо

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем президента Клуба военачальников РФ, генерала армии Анатолия Куликова. Тёплые слова были сказаны в начале заседания Российского организационного комитета «Победа».

Куликов отмечает день рождения 4 сентября. Глава государства пожелал юбиляру крепкого здоровья, хорошего настроения, новых успехов и всего самого доброго.

Анатолий Сергеевич Куликов — советский и российский военачальник, генерал армии, который прошёл путь от командира взвода до главы Министерства внутренних дел РФ. Он наиболее известен как один из ключевых военных руководителей в период первой чеченской войны: в 1995 году командовал Объединённой группировкой федеральных сил в Чечне, а затем, с 1995 по 1998 год, занимал пост министра внутренних дел (1995-1998) и одновременно заместителя председателя правительства России. В настоящее время он является президентом Клуба военачальников Российской Федерации.

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Как сообщалось, президент России Владимир Путин сегодня открыл заседание организационного комитета «Победа». Встреча проходит в режиме видеоконференции. Одной из главных тем заседания стало присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» новым российским городам.

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Татьяна Миссуми
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