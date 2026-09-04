Путин поздравил генерала армии и экс-главу МВД Анатолия Куликова с 80-летием

Анатолий Сергеевич Куликов — советский и российский военачальник, генерал армии, который прошёл путь от командира взвода до главы Министерства внутренних дел РФ. Он наиболее известен как один из ключевых военных руководителей в период первой чеченской войны: в 1995 году командовал Объединённой группировкой федеральных сил в Чечне, а затем, с 1995 по 1998 год, занимал пост министра внутренних дел (1995-1998) и одновременно заместителя председателя правительства России. В настоящее время он является президентом Клуба военачальников Российской Федерации.