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Опубликовано 30 октября, 14:32

Путин поздравил лидера Мадагаскара с получением звания профессора РАНХиГС

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил временного лидера Мадагаскара Микаэля Рандрианирину с присвоением звания почётного профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом российский лидер сообщил во время встречи с мадагаскарским коллегой в Кремле.

«Знаю, что вам присвоено почётное звание почётного профессора Российской академии народного хозяйства. Позвольте вас с этим поздравить», — обратился Путин к Рандрианирине.

Российский президент также обратил внимание на развитие образовательного сотрудничества между двумя странами. По его словам, около пяти тысяч граждан Мадагаскара уже получили образование в России.

Путин заявил о стремлении России к стратегическому партнёрству с Африкой
Путин заявил о стремлении России к стратегическому партнёрству с Африкой

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил руководителей африканских государств за продуктивную работу на третьем саммите Россия — Африка, проходившем в Москве 28–29 октября. По итогам форума российский лидер выразил уверенность, что достигнутые договорённости придадут дополнительный импульс сотрудничеству Москвы со странами континента.

Больше новостей о международных встречах, дипломатии и отношениях России с зарубежными государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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