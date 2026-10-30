Путин поздравил лидера Мадагаскара с получением звания профессора РАНХиГС

Президент России Владимир Путин поздравил временного лидера Мадагаскара Микаэля Рандрианирину с присвоением звания почётного профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом российский лидер сообщил во время встречи с мадагаскарским коллегой в Кремле.

«Знаю, что вам присвоено почётное звание почётного профессора Российской академии народного хозяйства. Позвольте вас с этим поздравить», — обратился Путин к Рандрианирине.

Российский президент также обратил внимание на развитие образовательного сотрудничества между двумя странами. По его словам, около пяти тысяч граждан Мадагаскара уже получили образование в России.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил руководителей африканских государств за продуктивную работу на третьем саммите Россия — Африка, проходившем в Москве 28–29 октября. По итогам форума российский лидер выразил уверенность, что достигнутые договорённости придадут дополнительный импульс сотрудничеству Москвы со странами континента.