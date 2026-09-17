Путин поздравил Моди с днём рождения и назвал его дорогим другом

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю его дня рождения. В тексте, опубликованном Кремлём, российский лидер назвал индийского премьера «дорогим другом» и выразил признательность за тёплый приём в Нью-Дели на прошлой неделе.

В телеграмме Путин подчеркнул, что Моди «по праву пользуется большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене», и отметил его личный вклад в упрочение «особо привилегированного стратегического партнёрства» между Индией и Россией.

«Хотел бы выразить вам признательность за тёплый, радушный приём и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе визита в Нью-Дели на прошлой неделе. Состоявшиеся переговоры, несомненно, были весьма содержательными, откровенными и продуктивными», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что общение с Моди «доставило искреннее удовольствие и позволило в очередной раз убедиться в необычайной политической мудрости и дальновидности» индийского премьера. Российский лидер заверил, что Москва продолжит «конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах дружественных народов наших стран».

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл детали разговора Путина и Моди об Украине. В Нью-Дели российский лидер кратко проинформировал индийского премьера о ситуации «на полях» в контексте украинского конфликта.