Путин поздравил оружейников в Кремле с предстоящим праздником

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с наступающим Днём оружейника. Глава государства выступил на торжественной церемонии в Кремле, где собрались представители ОПК и ветераны отрасли.

«Сегодня здесь собрались ветераны и работники ОПК. Завтра в нашей стране отмечается День оружейника. Поэтому прежде всего хочу поздравить ветеранов и всех, кто трудится в отечественном ОПК, с наступающим профессиональным праздником», — обратился к ним Путин.

День оружейника отмечается в России 19 сентября. Праздник посвящён специалистам, которые занимаются разработкой, производством и совершенствованием вооружения и военной техники.

В эти минуты в Кремле проходит торжественное вручение государственных наград лучшим работникам оборонно-промышленного комплекса России. Президент страны Владимир Путин лично поздравляет профессионалов.