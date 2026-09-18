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Опубликовано 18 сентября, 15:11

Путин поздравил оружейников в Кремле с предстоящим праздником

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с наступающим Днём оружейника. Глава государства выступил на торжественной церемонии в Кремле, где собрались представители ОПК и ветераны отрасли.

«Сегодня здесь собрались ветераны и работники ОПК. Завтра в нашей стране отмечается День оружейника. Поэтому прежде всего хочу поздравить ветеранов и всех, кто трудится в отечественном ОПК, с наступающим профессиональным праздником», — обратился к ним Путин.

День оружейника отмечается в России 19 сентября. Праздник посвящён специалистам, которые занимаются разработкой, производством и совершенствованием вооружения и военной техники.

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В эти минуты в Кремле проходит торжественное вручение государственных наград лучшим работникам оборонно-промышленного комплекса России. Президент страны Владимир Путин лично поздравляет профессионалов.

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Андрей Бражников
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