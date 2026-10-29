Путин поздравил премьера Эфиопии Аби Ахмеда с переизбранием на пост

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Эфиопии Аби Ахмеда Али с переизбранием. Во время встречи российский лидер также высказался об отношениях двух стран и поблагодарил главу эфиопского правительства за участие в саммитах Россия — Африка.

«Ещё раз поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что Москва ценит дружеские связи с Аддис-Абебой и личные контакты с Аби Ахмедом. По его словам, их встречи проходят содержательно и конструктивно. Путин также отметил активное участие Эфиопии в саммитах Россия — Африка, которые прошли в Сочи в 2019 году и Санкт-Петербурге в 2023-м. Кроме того, российский лидер поблагодарил премьера за нынешний визит в Москву.

Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Видео © Max / Кремль. Новости

Ранее Life.ru писал, что вечером 28 октября Путин провёл торжественный приём для участников саммита Россия — Африка. Глав государств и других высокопоставленных гостей встретили в Грановитой палате Большого Кремлёвского дворца.