Путин поздравил президента Индонезии Прабово Субианто с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил индонезийского лидера Прабово Субианто с 75-летием. В поздравительной телеграмме российский глава государства отметил его вклад в развитие Индонезии и защиту интересов страны на международной арене. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите сердечные поздравления по случаю вашего 75-летнего юбилея. Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для развития Индонезии и защиты её интересов на мировой арене», — говорится в послании Путина.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва высоко ценит стремление Субианто к укреплению дружественных отношений между двумя странами. По словам президента РФ, контакты между Москвой и Джакартой способствуют развитию сотрудничества на ключевых направлениях международного взаимодействия.

«Наши плодотворные контакты способствуют активизации конструктивного сотрудничества на важнейших направлениях партнёрского взаимодействия Москвы и Джакарты в рамках ООН, БРИКС, диалога Россия — АСЕАН и других многосторонних структур», — добавил Путин.