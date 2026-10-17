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Регион
Опубликовано 17 октября, 09:31

Путин поздравил президента Индонезии Прабово Субианто с 75-летием

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил индонезийского лидера Прабово Субианто с 75-летием. В поздравительной телеграмме российский глава государства отметил его вклад в развитие Индонезии и защиту интересов страны на международной арене. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите сердечные поздравления по случаю вашего 75-летнего юбилея. Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для развития Индонезии и защиты её интересов на мировой арене», — говорится в послании Путина.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва высоко ценит стремление Субианто к укреплению дружественных отношений между двумя странами. По словам президента РФ, контакты между Москвой и Джакартой способствуют развитию сотрудничества на ключевых направлениях международного взаимодействия.

«Наши плодотворные контакты способствуют активизации конструктивного сотрудничества на важнейших направлениях партнёрского взаимодействия Москвы и Джакарты в рамках ООН, БРИКС, диалога Россия — АСЕАН и других многосторонних структур», — добавил Путин.

Прабово Субианто: Индонезия никогда не забудет помощь СССР
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Россия и Индонезия развивают сотрудничество на двустороннем уровне и взаимодействуют в международных форматах, включая БРИКС и диалог Россия — АСЕАН. Москва неоднократно подчёркивала заинтересованность в укреплении связей с Джакартой в политике, торговле и других сферах. Так, Субианто прилетал на ВЭФ-2026. Во время рабочей поездки президент Индонезии пригласил Владимира Путина посетить республику.

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Андрей Бражников
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