Путин поздравил Рахмона с днём рождения по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил его с днём рождения.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Они обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, основанных на стратегическом партнёрстве и союзничестве. Президенты также обменялись мнениями по другим актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее, 1 сентября, Путин и Рахмон встретились на полях саммита ШОС в Бишкеке. Переговоры прошли в Зале аксакалов резиденции «Ала-Арча». В российскую делегацию вошли, в частности, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Сергей Цивилёв и руководитель Росатома Алексей Лихачёв.