Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 11:51

Путин поздравил Рахмона с днём рождения по телефону

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил его с днём рождения.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Они обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, основанных на стратегическом партнёрстве и союзничестве. Президенты также обменялись мнениями по другим актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Таджикистана получил чёрный пояс по тхэквондо
Президент Таджикистана получил чёрный пояс по тхэквондо

Ранее, 1 сентября, Путин и Рахмон встретились на полях саммита ШОС в Бишкеке. Переговоры прошли в Зале аксакалов резиденции «Ала-Арча». В российскую делегацию вошли, в частности, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Сергей Цивилёв и руководитель Росатома Алексей Лихачёв.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Эмомали Рахмон
  • Таджикистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar