Президент России Владимир Путин поздравил шестерых российских школьников, завоевавших все шесть возможных для команды золотых медалей на V Открытой международной астрономической олимпиаде. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

«Знаю, что вы стремились достойно представить нашу страну на этих ответственных соревнованиях, долго и упорно готовились, верили в свои силы, знания, возможности и с этой сложной задачей справились на «отлично», — говорится в обращении президента.

Золотыми медалистами стали Яков Бахтияров, Николай Гамынин, Максим Залеский, Михаил Лазарев, Евгений Мотков и Иван Пругло. Все шестеро представляют московские образовательные учреждения. Абсолютную победу одержал Гамынин, который также показал лучшие результаты в наблюдательном и экспресс-турах.

Соревнования проходили на федеральной территории «Сириус» с 6 по 14 ноября и собрали участников из 14 стран. Юные астрономы решали теоретические и практические задачи, анализировали результаты наблюдений и демонстрировали навыки применения научных методов.

Всего на олимпиаде разыграли 15 золотых наград. Помимо россиян, медали высшей пробы получили представители Ирана, Армении и Перу. Ещё 16 школьников удостоились серебра, а 12 — бронзы. Лучшие результаты в практическом туре среди российских участников показали Максим Залеский и Евгений Мотков.

Путин отдельно поблагодарил учителей, наставников и родителей, помогавших ребятам готовиться к международному состязанию.

«Желаю новых достижений в учёбе и в жизни», — заключил российский лидер.

Ранее Life.ru рассказывал о триумфе российской сборной на V Открытой международной астрономической олимпиаде в «Сириусе». Все шестеро участников команды завоевали золотые медали, успешно пройдя четыре испытания — теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-туры. Всего соревнования объединили 70 школьников из 14 стран.