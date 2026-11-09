Все четверо российских школьников, участвовавших в III Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Бируни в Узбекистане, завоевали золотые медали. Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ, один из участников сборной также стал абсолютным победителем соревнования, а другой показал лучший результат в теоретическом туре.

Абсолютное первенство досталось Ивану Овчинникову из Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. Лучшим по итогам теоретического испытания признали Ибрагима Шайхутдинова из казанского лицея № 131.

Ещё две золотые медали в копилку российской сборной принесли Михаил Иноземцев и Владислав Колмаков. Оба учатся в московской школе № 1568 имени Пабло Неруды. Все четверо победителей ранее отличились на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Успех команды отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он поблагодарил наставников и родителей участников, подчеркнув, что достижения юных химиков показывают потенциал российской научной школы. К поздравлениям присоединился министр просвещения Сергей Кравцов, назвавший результат свидетельством высокого уровня подготовки школьников.

Соревнования проходили в городе Нукусе с участием школьников из более чем 30 стран. Программа включала два пятичасовых экзамена: теоретический, на котором требовалось решать химические задачи, и практический с лабораторными экспериментами.

Российскую сборную готовили методист московского Центра педагогического мастерства Василий Краснобров и научный сотрудник Института химической физики имени Н. Н. Семёнова РАН Михаил Матвеев. Для школьников участие в олимпиаде стало одним из этапов подготовки к Международной химической олимпиаде. В 2025 году российская команда на соревновании имени Бируни завоевала три золотые и одну серебряную медали.