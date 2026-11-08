Российская рапиристка Ульяна Белых завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. В решающем поединке 15-летняя спортсменка уверенно победила представительницу Египта Сару Амр Хосни со счётом 15:8.

Финальная встреча состоялась 8 ноября в столице Сенегала. Белых оказалась сильнее соперницы, завершив бой с преимуществом в семь уколов, и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.

Ульяна Белых представляет Курскую область и специализируется на фехтовании на рапирах. Она родилась 15 января 2011 года, занимается этим видом спорта с 2017 года и имеет звание мастера спорта России.

Золотая награда Белых пополнила медальную коллекцию российской команды на Играх в Дакаре. Ранее отечественные спортсмены уже добились успехов в плавании. Серафима Фокина выиграла соревнования на дистанциях 100 и 50 метров баттерфляем, а Богдан Торопкин дважды стал олимпийским чемпионом в плавании вольным стилем.

Юношеские Олимпийские игры проходят с 31 октября по 13 ноября 2026 года. В соревнованиях участвуют около 2700 спортсменов, которые разыгрывают награды в 25 видах спорта. Турнир впервые в истории принимает африканский континент.

Россию на Играх представляют 13 атлетов в девяти видах спорта, включая плавание, фехтование, спортивную гимнастику, велоспорт, дзюдо и тхэквондо. Российская делегация выступает с национальным флагом и гимном.