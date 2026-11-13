Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на V Открытой международной астрономической олимпиаде (OWAO), прошедшей на федеральной территории «Сириус». Все участники национальной сборной получили награды высшей пробы, сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Торжественная церемония закрытия соревнований состоялась 13 ноября. Интеллектуальный турнир объединил 70 юных исследователей из 14 стран, включая Россию, Индию, Иран, Армению, Перу, Бангладеш, Катар и Венесуэлу. Олимпиада проходила с 6 по 14 ноября.

Золотые медали завоевали шестеро учеников московских школ — Яков Бахтияров, Николай Гамынин, Максим Залеский, Михаил Лазарев, Евгений Мотков и Иван Пругло. Подготовкой команды руководил старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин.

Участникам предстояло пройти четыре сложных испытания: теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-туры. Школьники решали задачи, связанные с реальными астрономическими исследованиями, анализировали научные данные, распознавали небесные объекты и демонстрировали умение быстро находить решения.

Победителей поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что международная олимпиада стала примером научного и образовательного сотрудничества между государствами, а площадка «Сириуса» позволила талантливым школьникам из разных стран обменяться знаниями и опытом.

Российская сборная повторила свой прошлогодний успех. В 2025 году все шестеро отечественных участников также получили золотые медали на Открытой международной астрономической олимпиаде. Тогда абсолютной победительницей соревнований стала москвичка Екатерина Чуркина. Как писал Life.ru, школьники из столицы завоевали шесть золотых наград на турнире, собравшем представителей 20 государств.