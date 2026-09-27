Путин поздравил руководство Туркменистана с 35-летием независимости страны

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с Днём независимости республики. Поздравительные телеграммы опубликованы Кремлём.

В обращении к Сердару Бердымухамедову российский лидер отметил развитие двусторонних отношений и сотрудничество Москвы и Ашхабада по международной повестке.

«Политика позитивного нейтралитета, последовательно проводимая Ашхабадом, способствует упрочению безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионах», — говорится в поздравлении.

Отдельную телеграмму Путин направил председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову. Президент РФ отметил его вклад в формирование политики нейтралитета Туркменистана и развитие отношений с Россией.

Путин выразил уверенность, что Москва и Ашхабад продолжат укреплять стратегическое партнёрство и взаимодействие по двусторонней и международной повестке. В завершение он пожелал руководству страны здоровья и успехов, а жителям Туркменистана — мира и процветания.

Ранее Life.ru писал, что Путин провёл телефонный разговор с Сердаром Бердымухамедовым и поздравил его с 45-летием. Лидеры положительно оценили уровень стратегического партнёрства и обсудили подготовку к октябрьскому заседанию Совета глав государств СНГ. До этого Life.ru рассказывал о поздравлении Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения, в котором Путин отдельно отметил его вклад в развитие российско-туркменских отношений.