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Регион
Опубликовано 1 октября, 07:31

Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил достижения Китая в социальной сфере, экономике, науке и технологиях. Он также указал на вклад Пекина в решение региональных и глобальных вопросов.

«Отношения между Российской Федерацией и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Наши страны планомерно реализуют крупные совместные проекты на различных направлениях, координируют усилия в международных делах в интересах построения более справедливого, многополярного миропорядка», — говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что встреча с Си Цзиньпином на ноябрьском саммите АТЭС в Шэньчжэне укрепит партнёрство и стратегическое взаимодействие двух стран. Путин пожелал китайскому лидеру здоровья, благополучия и новых успехов, а народу Китая — счастья и процветания.

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Ранее сообщалось, что Путин получил приглашение на саммит АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября в Шэньчжэне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова допускала встречу президента с председателем КНР на полях форума. Ещё в мае российский лидер подтвердил готовность приехать на саммит во время переговоров с Си Цзиньпином. В июле также сообщалось, что Путин возглавит российскую делегацию.

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Антон Голыбин
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