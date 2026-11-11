Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Пименова с победой на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Катаре. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил мастерство спортсмена, его отличную подготовку и стремление к победе.

«Вы продемонстрировали высокое мастерство, прекрасную подготовку и волю к победе, взяли верх над опытными соперниками и вписали ещё одну яркую страницу в историю отечественной школы пулевой стрельбы», — говорится в поздравлении.

Путин также поблагодарил тренеров, наставников и близких Пименова, помогавших ему на пути к чемпионскому титулу, и пожелал спортсмену дальнейших успехов.