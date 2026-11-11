Путин поздравил стрелка Пименова с победой на чемпионате мира в Катаре
Дмитрий Пименов. Обложка © Telegram / Стрелковый Союз России
Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Пименова с победой на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Катаре. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил мастерство спортсмена, его отличную подготовку и стремление к победе.
«Вы продемонстрировали высокое мастерство, прекрасную подготовку и волю к победе, взяли верх над опытными соперниками и вписали ещё одну яркую страницу в историю отечественной школы пулевой стрельбы», — говорится в поздравлении.
Путин также поблагодарил тренеров, наставников и близких Пименова, помогавших ему на пути к чемпионскому титулу, и пожелал спортсмену дальнейших успехов.
21-летний россиянин завоевал золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трёх положений. В финале он набрал 362,8 балла, установив юниорский мировой рекорд. Победа принесла Пименову не только звание чемпиона мира, но и олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. На турнире в Дохе российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.