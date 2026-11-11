Российский стрелок Дмитрий Пименов завоевал золотую медаль чемпионата мира в Дохе и добыл олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. 21-летний спортсмен победил в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений, установив в финале новый юниорский рекорд мира.

В решающем раунде Пименов набрал 362,8 балла, уверенно опередив ближайших соперников. Серебро досталось словаку Патрику Яни с результатом 357,2 балла, а бронзу завоевал представитель Индии Нирадж Кумар, набравший 346,5 балла.

Россиянин выступал на мировом первенстве в индивидуальном нейтральном статусе. Победа принесла ему не только первый титул чемпиона мира среди взрослых, но и право на олимпийскую квоту.

Для Пименова этот успех стал одним из главных достижений в карьере. Несмотря на молодой возраст, он сумел обойти опытных соперников в олимпийской дисциплине, где участники последовательно стреляют из положения с колена, лёжа и стоя. Мировое первенство проходит в Дохе с 1 по 14 ноября. Российские и белорусские спортсмены допущены к турниру Международной федерацией спортивной стрельбы (ISSF) в нейтральном статусе.