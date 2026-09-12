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Опубликовано 12 сентября, 06:04

Путин поздравил жителей Тулы с 880-летием города

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тулы с 880-летием города. Глава государства отметил вклад города в развитие российской государственности и оборонной промышленности.

«На протяжении веков древняя Тула играла исключительную роль в укреплении российской государственности... Здесь создавались уникальные образцы вооружения, ковалась оборонная мощь державы», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин подчеркнул, что жители города бережно сохраняют культурное и духовное наследие Тулы. По его словам, город с каждым годом становится привлекательнее для гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Президент также отметил вклад местных жителей в развитие города и пожелал им успехов и всего самого доброго.

Тула получила статус города-героя в 1976 году за мужество жителей и защитников во время Великой Отечественной войны. Город также известен как один из крупнейших центров российского оружейного производства.

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Ранее Life.ru рассказывал о программе празднования 880-летия Тулы. В городе подготовили серию мероприятий, посвящённых юбилейной дате.

Больше новостей о событиях, истории и культурном наследии российских городов — в разделе «История» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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