Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тулы с 880-летием города. Глава государства отметил вклад города в развитие российской государственности и оборонной промышленности.

«На протяжении веков древняя Тула играла исключительную роль в укреплении российской государственности... Здесь создавались уникальные образцы вооружения, ковалась оборонная мощь державы», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин подчеркнул, что жители города бережно сохраняют культурное и духовное наследие Тулы. По его словам, город с каждым годом становится привлекательнее для гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Президент также отметил вклад местных жителей в развитие города и пожелал им успехов и всего самого доброго.

Тула получила статус города-героя в 1976 году за мужество жителей и защитников во время Великой Отечественной войны. Город также известен как один из крупнейших центров российского оружейного производства.

Ранее Life.ru рассказывал о программе празднования 880-летия Тулы. В городе подготовили серию мероприятий, посвящённых юбилейной дате.