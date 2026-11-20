Путин пожелал патриарху Кириллу сил для служения Отечеству
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Президент России Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу неиссякаемой энергии и дальнейшего служения Отечеству. Слова главы государства прозвучали в фильме Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель».
«Патриарху такой же неиссякаемой энергии и служения на благо русского, российского народа и Отечества нашего», — сказал российский лидер в интервью для документальной картины Первого канала.
Фильм режиссёра Эмира Кустурицы приурочен к 80-летию предстоятеля Русской православной церкви, которое отмечается 20 ноября.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем по телефону. Личную встречу президента с предстоятелем РПЦ запланировали на вечер после возвращения главы государства из Таджикистана.