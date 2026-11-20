Президент России Владимир Путин признался, что постоянно ощущает поддержку со стороны россиян и очень ценит её. По словам главы государства, без доверия граждан невозможно не только эффективно работать, но и достигать общих целей, стоящих перед страной. Об этом он рассказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма Первого канала.

«Я, конечно, осознаю поддержку со стороны наших людей и очень за это благодарен», — подчеркнул российский лидер.

Путин объяснил, что именно поддержка граждан позволяет ему продолжать работу и добиваться результатов, важных для будущего России. Президент подчеркнул, что речь идёт не только о его личной деятельности, но и о достижении общенациональных целей.

«Потому что без этой поддержки не только работать невозможно, но уж точно невозможно добиваться каких бы то ни было результатов, добиваться наших общих целей во имя и ради России», — добавил глава государства.

Беседа с Кустурицей вошла в документальный фильм «Наше крещение. Предстоятель», приуроченный к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Картина посвящена духовной жизни страны и роли православия в российской истории.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поблагодарил граждан за активное участие в выборах в Государственную думу. На совещании с правительством 23 сентября президент отметил, что голосование состоялось, несмотря на попытки помешать его проведению. Позднее, выступая на церемонии вручения государственных наград ко Дню народного единства, глава государства назвал сплочённость россиян одним из главных условий преодоления исторических испытаний. По его словам, именно способность объединяться перед лицом трудностей неоднократно помогала стране справляться с вызовами.