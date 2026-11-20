Президенту России Владимиру Путину доверяют 74,6% опрошенных ВЦИОМ россиян, а по данным ФОМ — 72%. Об этом свидетельствуют результаты двух исследований общественного мнения, проведённых в ноябре.

Согласно опросу ВЦИОМ, недоверие главе государства выразили 19,6% респондентов. Работу Путина на посту президента одобряют 70,2% участников исследования, противоположного мнения придерживаются 17,5%.

Фонд «Общественное мнение» получил несколько иные результаты. При уровне доверия в 72% положительно деятельность российского лидера оценили 74% опрошенных.

Социологи также изучили отношение граждан к работе правительства и премьер-министра Михаила Мишустина. По данным ВЦИОМ, деятельность кабмина одобряют 43,6% россиян, не одобряют — 20,8%. При этом лично Мишустину доверяют 54,9% участников опроса, а 21,5% заявили об отсутствии доверия.

В исследовании ФОМ положительную оценку работе правительства дали 48% респондентов. Ещё 53% участников считают, что Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

Оба центра представили и электоральные рейтинги политических партий. Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосовали бы 32,1% опрошенных ВЦИОМ, за КПРФ — 14,3%, за ЛДПР — 9,4%, за «Новых людей» — 8,5%, за «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» — 4,3%. Ещё 10,2% назвали непарламентские партии.

По данным ФОМ, «Единую Россию» готовы поддержать 34% респондентов, КПРФ и ЛДПР — по 12%, «Новых людей» — 8%, «Справедливую Россию» — 4%.

ВЦИОМ проводил исследование с 9 по 15 ноября среди 1600 совершеннолетних россиян. Половина участников отвечала на вопросы по телефону, остальные были опрошены по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%. Исследование ФОМ проходило с 13 по 15 ноября и охватило 1500 человек в 51 регионе России.

Ранее Life.ru сообщал о результатах предыдущих опросов ВЦИОМ и ФОМ. Тогда доверие Владимиру Путину выразили 75,1% и 73% респондентов соответственно. Работу президента положительно оценили 71,4% участников исследования ВЦИОМ и 75% опрошенных ФОМ.