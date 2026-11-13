Президенту России Владимиру Путину доверяют 75,1% опрошенных россиян по данным ВЦИОМ и 73% по результатам исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Работу главы государства положительно оценивают 71,4% и 75% респондентов соответственно.

Опрос ВЦИОМ проводился со 2 по 8 ноября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. ФОМ изучал общественное мнение с 6 по 8 ноября, опросив 1,5 тысячи человек в 51 регионе страны.

Различаются и показатели одобрения работы правительства. Согласно ВЦИОМ, деятельность кабмина положительно оценивают 42,9% участников исследования, а премьер-министра Михаила Мишустина — 43,1%. При этом о доверии главе правительства заявили 53,5% респондентов.

ФОМ получил более высокие показатели одобрения: 49% опрошенных считают, что правительство работает хорошо, а деятельность Мишустина положительно оценили 54%.

Социологи также выяснили отношение россиян к политическим партиям. По данным ВЦИОМ, поддержку «Единой России» выразили 32,8% респондентов, КПРФ — 14,7%, ЛДПР — 9,3%, «Новым людям» — 9%, «Справедливой России» — 3,4%. В исследовании ФОМ эти показатели составили 35%, 12%, 12%, 8% и 3% соответственно.

Среди лидеров парламентских партий наибольшим доверием участников опроса ВЦИОМ пользуется председатель КПРФ Геннадий Зюганов — 34,5%. За ним следуют Сергей Миронов с 24,2%, Леонид Слуцкий с 21,3% и Алексей Нечаев с 12,2%.

Ранее Life.ru рассказывал, что по итогам октябрьского опроса ВЦИОМ о доверии Путину заявили 74,7% респондентов. Тогда работу президента одобряли 69,4% участников исследования. ФОМ в тот же период зафиксировал доверие главе государства на уровне 70%.