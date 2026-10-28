Путин предложил Африке перейти на расчёты с Россией в нацвалютах

Президент России Владимир Путин предложил африканским государствам активнее использовать национальные валюты и альтернативные платёжные механизмы в торговле с РФ. С такой инициативой он выступил на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».

По словам главы государства, Москва и её африканские партнёры должны продолжить создание устойчивой системы взаиморасчётов, которая будет меньше зависеть от внешних финансовых ограничений.

«Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчётов в национальных валютах», — подчеркнул Путин.

Президент также предложил расширять корреспондентские отношения между российскими и африканскими банками и содействовать взаимному открытию их филиалов. Ещё одним направлением сотрудничества он назвал развитие альтернативных каналов передачи платёжной информации.

В частности, речь идёт об использовании Системы передачи финансовых сообщений Банка России и Панафриканской платёжной и расчётной системы, действующей на Африканском континенте. Как отметил Путин, переход на такие механизмы позволит снизить расходы на проведение финансовых операций и защитить взаиморасчёты от политически мотивированного вмешательства недружественных государств.