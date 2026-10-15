Путин предложил отслеживать «каждую пачку гречки» на маркетплейсах с помощью ИИ

Президент России Владимир Путин предложил использовать искусственный интеллект для отслеживания товаров на маркетплейсах вплоть до «каждой пачки гречки». Во время выступления по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России» он отметил, что такие технологии позволят контролировать качество продукции и дадут российскому бизнесу дополнительное конкурентное преимущество.

Он обратил внимание, что развитие систем больших данных и нейросетей открывает перед отечественными компаниями новые возможности. В качестве примера президент привёл крупу, путь и характеристики которой можно проследить с помощью современных цифровых инструментов.

«Но только этим надо заниматься и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», — указал президент.

Ранее Life.ru рассказывал, как Путин призвал активнее применять искусственный интеллект и интернет вещей для снижения административной нагрузки на бизнес. На Восточном экономическом форуме российский лидер выступил за сокращение избыточных проверок и бюрократических барьеров. Он предупредил, что чрезмерный контроль способен свести на нет положительный эффект государственной поддержки предпринимателей.