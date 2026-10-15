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Опубликовано 15 октября, 19:11

Путин предложил отслеживать «каждую пачку гречки» на маркетплейсах с помощью ИИ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент России Владимир Путин предложил использовать искусственный интеллект для отслеживания товаров на маркетплейсах вплоть до «каждой пачки гречки». Во время выступления по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России» он отметил, что такие технологии позволят контролировать качество продукции и дадут российскому бизнесу дополнительное конкурентное преимущество.

Он обратил внимание, что развитие систем больших данных и нейросетей открывает перед отечественными компаниями новые возможности. В качестве примера президент привёл крупу, путь и характеристики которой можно проследить с помощью современных цифровых инструментов.

«Но только этим надо заниматься и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», — указал президент.

Путин: Государство продолжит поддерживать инвестиционную и деловую активность
Путин: Государство продолжит поддерживать инвестиционную и деловую активность

Ранее Life.ru рассказывал, как Путин призвал активнее применять искусственный интеллект и интернет вещей для снижения административной нагрузки на бизнес. На Восточном экономическом форуме российский лидер выступил за сокращение избыточных проверок и бюрократических барьеров. Он предупредил, что чрезмерный контроль способен свести на нет положительный эффект государственной поддержки предпринимателей.

Больше новостей о предпринимательстве, электронной торговле и развитии компаний — в разделе «Бизнес» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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