Путин предложил посвятить декабрьский Совет по нацпроектам подготовке кадров для ИИ. С такой инициативой президент выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По словам главы государства, автономные системы и ИИ-агенты уже заменяют сотрудников младшего звена в ряде отраслей. В обозримой перспективе технологии смогут выполнять и обязанности работников среднего уровня.

При этом рынку труда потребуются специалисты с принципиально новыми навыками. В частности, Путин указал на необходимость готовить профессионалов, способных «выстраивать архитектуру сложных цифровых контуров, управлять целыми командами из ИИ-агентов». По мнению президента, для этого придётся серьёзно пересмотреть содержание и организацию профессионального обучения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поручил обновить федеральные образовательные стандарты с учётом развития искусственного интеллекта. Изменения должны затронуть высшее и среднее профессиональное образование, а также усилить подготовку специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук.