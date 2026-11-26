Путин предложил посвятить декабрьский Совет по нацпроектам кадрам для ИИ
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Путин предложил посвятить декабрьский Совет по нацпроектам подготовке кадров для ИИ. С такой инициативой президент выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
По словам главы государства, автономные системы и ИИ-агенты уже заменяют сотрудников младшего звена в ряде отраслей. В обозримой перспективе технологии смогут выполнять и обязанности работников среднего уровня.
При этом рынку труда потребуются специалисты с принципиально новыми навыками. В частности, Путин указал на необходимость готовить профессионалов, способных «выстраивать архитектуру сложных цифровых контуров, управлять целыми командами из ИИ-агентов». По мнению президента, для этого придётся серьёзно пересмотреть содержание и организацию профессионального обучения.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поручил обновить федеральные образовательные стандарты с учётом развития искусственного интеллекта. Изменения должны затронуть высшее и среднее профессиональное образование, а также усилить подготовку специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук.
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