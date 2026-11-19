Владимир Путин предложил зафиксировать победу над неонацизмом по примеру Ялтинской конференции 1945 года. Об этом президент России заявил журналистам в Шэньчжэне, отвечая на вопрос о «новой Ялте».

«Я был бы не против, считаю, правильным было бы зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней ксенофобии, русофобии и других фобий», — подчеркнул российский лидер.

Президент также призвал обратить внимание на наследие коллаборационизма времён Второй мировой войны. По его словам, необходимо искоренять всё, что связано с сотрудничеством с Адольфом Гитлером и нацистским режимом. Путин подчеркнул, что речь должна идти именно об устранении идеологических корней подобных явлений.

Свои рассуждения глава государства связал с итогами Ялтинской конференции. Он предложил вспомнить, что было плохого в исторических договорённостях, и отметил, что, по его оценке, в Ялте зафиксировали победу над нацизмом.

Проводя параллель с нынешней международной обстановкой, Путин высказался за аналогичный подход к борьбе с неонацизмом. Президент включил в число явлений, от которых необходимо избавляться, ксенофобию, русофобию и идеологическое наследие сотрудничества с гитлеровским режимом.

Заявление прозвучало после трёхстороннего саммита России, Китая и США в Шэньчжэне. Тема «новой Ялты» стала одним из вопросов, которые российскому президенту задали журналисты по итогам встречи.

Ранее Life.ru писал, что британская Financial Times предупредила о риске «новой Ялты» после переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Издание выразило опасения, что встреча лидеров трёх держав может привести к возвращению политики разделения мира на сферы влияния.