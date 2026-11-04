Представители более сотни народов России получили высокие государственные награды за мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели «Народы России».

«Представители более сотни народов России удостоены высоких наград государства за отвагу и героизм, проявленные на фронтах специальной военной операции», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади в День народного единства. Встреча состоялась после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. В праздничных мероприятиях участвовали около 30 ребят из разных регионов страны, включая подопечных фонда «Защитники Отечества», кадетов и юных волонтёров.