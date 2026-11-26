Искусственный интеллект при неограниченном доступе к информационным системам способен многократно усилить последствия человеческих ошибок и действий злоумышленников. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

Глава государства обратил внимание на растущую автономность интеллектуальных систем. По его словам, с появлением ИИ-агентов эти технологии становятся мощным инструментом, который человек способен использовать как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере.

Путин отметил, что в мире уже наблюдается кратный рост числа инцидентов с применением искусственного интеллекта. Президент призвал совершенствовать правовое регулирование отрасли и уделять особое внимание кибербезопасности.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о резком росте числа кибератак на российские информационные системы. Министр назвал минувший месяц «чёрным октябрём» в сфере цифровой безопасности. По его словам, распространение нейросетей существенно упростило поиск уязвимостей в программном обеспечении.