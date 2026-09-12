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Регион
Опубликовано 12 сентября, 10:48

Путин: Преимуществом БРИКС является интеллектуальный и технологический потенциал

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Существенным преимуществом БРИКС является технологический и интеллектуальный потенциал, который сосредоточен в странах — членах объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите организации в Нью-Дели.

«Я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный мощный интеллектуальный и технологический потенциал», — сказал глава государства.

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Напомним, Владимир Путин прибыл в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. У входа российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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