Путин: Преимуществом БРИКС является интеллектуальный и технологический потенциал

Существенным преимуществом БРИКС является технологический и интеллектуальный потенциал, который сосредоточен в странах — членах объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите организации в Нью-Дели.

«Я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный мощный интеллектуальный и технологический потенциал», — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Путин прибыл в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. У входа российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.