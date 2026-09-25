Путин прибыл на Форум объединённых культур в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. Об этом сообщает корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Ранее глава государства направил участникам форума приветствие, в котором отметил высокий авторитет площадки и особое значение выбранной в этом году темы — «Объединённые культуры — общие ценности».

Путин подчеркнул, что во все времена культура служила прочной основой взаимопонимания между людьми, помогала сохранять историческую память и уважение к традициям друг друга, а также находить точки соприкосновения даже в самых непростых условиях.

Петербургский культурный форум проводится в двенадцатый раз и в четвёртый — под нынешним названием. Все эти годы Путин принимал участие в Форуме объединённых культур, выступая на пленарных заседаниях с программными речами или присоединяясь к дискуссиям.

В этом году на форум приехали представители около 70 стран, в том числе 44 официальные делегации. Программа включает деловую и культурную части, разделённые на десятки тематических секций.

Организатором XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур выступает Фонд Росконгресс. Мероприятие проходит при поддержке Правительства России, Минкультуры и администрации Санкт-Петербурга, оргкомитет возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее Life.ru рассказывал о международных встречах главы Минкультуры Ольги Любимовой на полях форума. В частности, министр обсудила с представителями ОАЭ и Сомали новые совместные проекты в сфере культуры и образования.