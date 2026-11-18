Президент России Владимир Путин прибыл на торжественный приём для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

На мероприятии также ожидается присутствие американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся 18 ноября на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что лидеры встретятся за день до запланированных трёхсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. АТЭС объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и служит площадкой для обсуждения вопросов торговли, инвестиций и экономического взаимодействия. В мероприятии участвуют лидеры и представители стран объединения, в том числе России, США и Китая.