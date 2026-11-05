Президент России Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлёвский дворец, где проходит торжественное мероприятие по случаю 25-летия Росфинмониторинга. Глава государства выступил перед собравшимися и обратил внимание на новые угрозы в сфере финансовой безопасности.

По словам российского лидера, международные преступные группировки и иностранные спецслужбы всё активнее используют современные технологии для сокрытия незаконных денежных операций. В частности, речь идёт о криптовалютах и других платёжных инструментах, позволяющих маскировать теневые расчёты.

Отдельно Путин указал на попытки вовлечения несовершеннолетних в преступные финансовые схемы. Президент отметил, что подобные случаи происходят всё чаще.

«Часть угроз формируются за пределами России. Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии. Используют криптовалюты и другие платёжные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчётов», — сказал Путин.

На фоне этих вызовов глава государства призвал продолжать технологическую модернизацию Росфинмониторинга. По его словам, ведомство должно совершенствовать механизмы финансового контроля, чтобы своевременно выявлять новые угрозы и эффективно на них реагировать.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин высоко оценил вклад Росфинмониторинга в борьбу с коррупцией и терроризмом. В поздравлении по случаю 25-летия ведомства глава государства назвал службу одной из ключевых структур в сфере экономической безопасности.