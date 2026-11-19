Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне. В ближайшие минуты начнутся трёхсторонние переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры были назначены на 09:30 по московскому времени. Однако встреча не началась в запланированный час.