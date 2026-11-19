Путин приехал к месту трёхсторонней встречи с Трампом и Си в Шэньчжэне
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Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне. В ближайшие минуты начнутся трёхсторонние переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
Ранее Life.ru сообщал, что переговоры были назначены на 09:30 по московскому времени. Однако встреча не началась в запланированный час.
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