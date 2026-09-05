Путин приехал в парк «Зарядье» в День города Москвы
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Президент России Владимир Путин приехал в парк «Зарядье» в День города Москвы. В центре столицы проходят основные праздничные мероприятия, посвящённые 879-летию города.
Путин приехал в парк «Зарядье» в День города Москвы. Видео © Life.ru
«Зарядье» стало одной из главных площадок празднования. В течение выходных здесь запланированы концерты, кинопоказы и другие культурные мероприятия.
Путин традиционно принимает участие в торжествах по случаю Дня города. В прошлые годы президент также приезжал в концертный зал «Зарядье», где поздравлял москвичей с праздником.
Сам парк «Зарядье» был открыт в сентябре 2017 года при участии Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Он расположен рядом с Кремлём и Красной площадью и регулярно становится одной из центральных площадок городских праздников.
В этом году День города проходит 5 и 6 сентября. Для гостей подготовлена большая программа на центральных площадках и в районах столицы, а работа метро, МЦК и ряда трамвайных маршрутов в ночь на 6 сентября будет продлена до 02:00. Ранее Life.ru подробно рассказывал о программе Дня города Москвы 5 и 6 сентября — концертах, площадках и праздничных мероприятиях.
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