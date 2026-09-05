Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 12:07

Путин приехал в парк «Зарядье» в День города Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин приехал в парк «Зарядье» в День города Москвы. В центре столицы проходят основные праздничные мероприятия, посвящённые 879-летию города.

Путин приехал в парк «Зарядье» в День города Москвы. Видео © Life.ru

«Зарядье» стало одной из главных площадок празднования. В течение выходных здесь запланированы концерты, кинопоказы и другие культурные мероприятия.

Путин традиционно принимает участие в торжествах по случаю Дня города. В прошлые годы президент также приезжал в концертный зал «Зарядье», где поздравлял москвичей с праздником.

Сам парк «Зарядье» был открыт в сентябре 2017 года при участии Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Он расположен рядом с Кремлём и Красной площадью и регулярно становится одной из центральных площадок городских праздников.

В этом году День города проходит 5 и 6 сентября. Для гостей подготовлена большая программа на центральных площадках и в районах столицы, а работа метро, МЦК и ряда трамвайных маршрутов в ночь на 6 сентября будет продлена до 02:00. Ранее Life.ru подробно рассказывал о программе Дня города Москвы 5 и 6 сентября — концертах, площадках и праздничных мероприятиях.

«Сердце великой России»: Собянин обратился к москвичам в День города
«Сердце великой России»: Собянин обратился к москвичам в День города

Больше новостей о решениях президента и работе российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar