Путин: Принцип «сила есть — ума не надо» никогда не доводит до добра

Некоторые международные игроки, по словам Владимира Путина, действуют по принципу «сила есть — ума не надо», полагаясь на собственное превосходство. Об этом президент России заявил во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, речь идёт о тех, кто уверен в своей военно-политической и экономической мощи. К этому, как отметил Путин, добавляется и убеждённость в собственной моральной исключительности. Именно такая самоуверенность, по его словам, иногда становится ориентиром при принятии решений.

«Принцип «силы есть — ума не надо», кажется, иногда является руководящим для некоторых международных игроков, уверенных в собственной военно-политической, экономической и, как им кажется, моральной исключительности. Мы прекрасно знаем из истории, что до добра это не доводит никогда», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что, реагируя на современные мировые вызовы, следует учитывать не только текущее положение дел, но и то, как принимаемые решения отразятся на будущем. По словам главы государства, многие проблемы невозможно решить, не понимая, к каким последствиям приведут сегодняшние шаги. В связи с этим он напомнил известную формулу о том, что «за деревьями нельзя не видеть леса».