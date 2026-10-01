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Регион
Опубликовано 1 октября, 18:42

Путин: Принцип «сила есть — ума не надо» никогда не доводит до добра

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Некоторые международные игроки, по словам Владимира Путина, действуют по принципу «сила есть — ума не надо», полагаясь на собственное превосходство. Об этом президент России заявил во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, речь идёт о тех, кто уверен в своей военно-политической и экономической мощи. К этому, как отметил Путин, добавляется и убеждённость в собственной моральной исключительности. Именно такая самоуверенность, по его словам, иногда становится ориентиром при принятии решений.

«Принцип «силы есть — ума не надо», кажется, иногда является руководящим для некоторых международных игроков, уверенных в собственной военно-политической, экономической и, как им кажется, моральной исключительности. Мы прекрасно знаем из истории, что до добра это не доводит никогда», — подчеркнул он.

Путин не считает, что мир обречён на хаос
Путин не считает, что мир обречён на хаос

Ранее Владимир Путин заявил, что, реагируя на современные мировые вызовы, следует учитывать не только текущее положение дел, но и то, как принимаемые решения отразятся на будущем. По словам главы государства, многие проблемы невозможно решить, не понимая, к каким последствиям приведут сегодняшние шаги. В связи с этим он напомнил известную формулу о том, что «за деревьями нельзя не видеть леса».

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Юлия Сафиулина
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