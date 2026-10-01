«За деревьями не видеть леса»: Путин призвал смотреть шире на мировые вызовы

Отвечая на современные мировые вызовы, необходимо учитывать не только текущую ситуацию, но и последствия принимаемых решений для будущего. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, многие проблемы невозможно решить без понимания того, к чему приведут сегодняшние действия. В этой связи он напомнил известную формулу о том, что за деревьями нельзя не видеть леса.

«Ответить на многие текущие вызовы невозможно, не принимая во внимание то, как наши сегодняшние действия скажутся на нашем будущем. Как говорил один известный классик античной политической мысли, нельзя за деревьями не видеть леса», — ответил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что дальнейшее развитие международных конфликтов в ближайшие годы остаётся весьма вероятным, независимо от того, по какому сценарию пойдёт развитие мировой ситуации. По его словам, какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, это связано с тем, что идущие кардинальные изменения и открывающиеся возможности стимулируют и подпитывают амбиции, а также готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.