Путин заявил о высокой вероятности продолжения конфликтов в мире

Продолжение международных конфликтов в ближайшие годы остаётся весьма вероятным вне зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться мировая ситуация. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII заседании клуба «Валдай».

«Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности и потому, что идущие кардинальные изменения и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша», — сказал он.

Путин отметил, что хотел бы ошибиться в такой оценке. Однако, по его словам, нынешние устойчивые тенденции пока указывают именно на сохранение конфликтного потенциала.

Ранее Владимир Путин заявил, что неуверенность людей в будущем усиливает внутреннюю напряжённость и приводит к «внутриполитической лихорадке» во многих странах. По словам главы государства, подобная атмосфера неизбежно порождает повышенную нервозность в обществе и нарастание внутреннего напряжения, связанного с непониманием того, каким будет завтрашний день.