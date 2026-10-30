Путин принял лидера Мадагаскара и поблагодарил его за важное решение по РПЦ

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Мадагаскара на переходный период Микаэлем Рандрианириной. Встреча проходит 30 октября в Большом Кремлёвском дворце и посвящена развитию двусторонних отношений, а также сотрудничеству Москвы с африканскими государствами.

«Отношения России с континентом развиваются весьма успешно, хорошим темпом и с хорошим качеством», — подчеркнул президент.

Российский лидер назвал Мадагаскар важным партнёром в формировании многополярного мироустройства и выразил готовность расширять совместную работу на международных площадках, включая ООН. Он также отметил, что товарооборот между двумя странами пока остаётся сравнительно небольшим, но постепенно растёт.

Отдельно Путин поблагодарил Рандрианирину за регистрацию Русской православной церкви на острове. В апреле РПЦ получила на Мадагаскаре статус юридического лица, а число её прихожан, по словам президента, уже превышает 1,5 тысячи человек.

Переговоры проходят на следующий день после завершения третьего саммита Россия — Африка в Москве. По его итогам участники приняли две декларации и план действий на 2027–2029 годы, определив основные направления сотрудничества в экономике, безопасности и технологиях.

Ранее Владимир Путин провёл переговоры с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Большом Кремлёвском дворце. Это была первая очная встреча политиков за семь лет. В предыдущий раз они беседовали в октябре 2019 года на саммите Россия — Африка в Сочи. Тогда российский лидер подчёркивал необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Судана.