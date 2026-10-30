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Опубликовано 30 октября, 13:00

Путин встретился с председателем Суверенного совета Судана аль-Бурханом

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Встреча проходит в Большом Кремлёвском дворце на фоне завершившегося третьего форума «Россия — Африка».

Это первая очная встреча политиков за семь лет. В предыдущий раз они беседовали 23 октября 2019 года в Сочи, где также проходил форум «Россия — Африка».

Тогда российский лидер заявил о намерении Москвы добиваться объективного подхода международного сообщества к ситуации в Судане. Путин подчеркнул, что при обсуждении суданского вопроса необходимо уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность государства.

Путин проводит встречу с президентом Египта ас-Сиси
Путин проводит встречу с президентом Египта ас-Сиси

Ранее Life.ru сообщал, что Путин намерен продолжить двусторонние встречи с лидерами африканских государств после завершения саммита Россия — Африка. На итоговой пресс-конференции 29 октября президент рассказал, что переговоры запланированы на вечер того же дня и на 30 октября.

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Матвей Константинов
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