Путин встретился с председателем Суверенного совета Судана аль-Бурханом

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Встреча проходит в Большом Кремлёвском дворце на фоне завершившегося третьего форума «Россия — Африка».

Это первая очная встреча политиков за семь лет. В предыдущий раз они беседовали 23 октября 2019 года в Сочи, где также проходил форум «Россия — Африка».

Тогда российский лидер заявил о намерении Москвы добиваться объективного подхода международного сообщества к ситуации в Судане. Путин подчеркнул, что при обсуждении суданского вопроса необходимо уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность государства.