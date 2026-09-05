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Опубликовано 5 сентября, 12:19

Путин присвоил ещё 12 населённым пунктам звание «Город трудовой доблести»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ещё 12 городам почётного звания «Город трудовой доблести». Решение принято в память о вкладе их жителей в Победу в Великой Отечественной войне.

В новый список вошли Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королёв, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово. Накануне эти кандидатуры были рассмотрены на заседании Российского организационного комитета «Победа».

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин присвоил почётное звание «Город трудовой доблести» ещё десяти российским городам. Тогда в список вошли населённые пункты, жители которых в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойную работу предприятий и снабжение фронта.

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Александра Мышляева
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