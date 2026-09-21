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Опубликовано 21 сентября, 11:32

Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России

Андрей Костин и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Андрей Костин и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда Российской Федерации. Документ размещён на портал публикования правовых актов.

«За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу - президенту - председателю правления Банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург», — сказано в указе.

Высокого звания Костин удостоен за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Андрей Костин возглавляет ВТБ с 2002 года. Также он является председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в июле Путин провёл рабочую встречу с Костиным и отметил положительную динамику работы ВТБ. Глава банка тогда сообщил президенту, что по итогам 2026 года ВТБ рассчитывает получить более 600 млрд рублей прибыли.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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