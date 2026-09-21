Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России

Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда Российской Федерации. Документ размещён на портал публикования правовых актов.

«За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу - президенту - председателю правления Банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург», — сказано в указе.

Высокого звания Костин удостоен за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Андрей Костин возглавляет ВТБ с 2002 года. Также он является председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июле Путин провёл рабочую встречу с Костиным и отметил положительную динамику работы ВТБ. Глава банка тогда сообщил президенту, что по итогам 2026 года ВТБ рассчитывает получить более 600 млрд рублей прибыли.